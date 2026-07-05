"Эвертон" договорился о выкупе Джорджа у "Челси"

"Эвертон" договорился с "Челси" о выкупе вингера Тайрика Джорджа за 24 миллиона фунтов.

Джордж провел в "Эвертоне" вторую половину минувшего сезона на правах аренды, приняв участие в 11 матчах. Тайрик лишь однажды появился в стартовом составе "ирисок", но произвел хорошее впечатление на главного тренера Дэвида Мойеса.



"Эвертон" не стал пользоваться своей опцией по выкупу Джорджа за 25 млн. фунтов, сумев договориться с "Челси" на компенсацию поменьше.



Как сообщает BBC, "Челси" гарантированно получит за Джорджа 18 млн. фунтов, а оставшиеся 6 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от количества сыгранных Тайриком матчей и попадания "ирисок" в еврокубки.



Также "Челси" будет положена доля в 15 процентов от последующей перепродажи 20-летнего англичанина "Эвертоном".



Теперь Джорджу лишь остается обсудить с "Эвертоном" условия личного контракта и пройти медобследование.