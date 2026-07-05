Рис Джеймс рискует не сыграть с Мексикой

Защитник "Челси" Рис Джеймс рискует пропустить матч сборной Англии против Мексики в 1/8 финала Чемпионата Мира.

26-летний Джеймс выходил в стартовом составе на два первых матча англичан на ЧМ-2026, но против Панамы и ДР Конго не сыграл из-за травмы задней поверхности бедра.



Наставник англичан Томас Тухель до последнего надеялся, что Джеймс поправится к Мексике, однако Daily Mail сообщает, что Рис пропускает заключительную тренировку национальной команды перед матчем на "Ацтеке".



Джеймс чувствует себя лучше, но пока тренируется индивидуально и при самом благоприятном раскладе сможет лишь выйти на замену против Мексики.