"Сити" согласовал покупку Монга за 12.5 млн. фунтов

Джереми Монга "Манчестер Сити" договорился с "Лестером" о покупке вингера Джереми Монга за 12.5 млн. фунтов.

Еще недавно казалось, что Монга достанется "Арсеналу", однако после назначения Энцо Марески своим новым главным тренером в борьбу за Джереми вступил "Сити".

Мареска знает Монга по периоду своей работы в "Лестере", и Энцо решил не упускать возможность заполучить одного из лучших вундеркиндов в стране.

Как сообщает The Athletic, в итоге "Сити" договорился с "Лестером" о компенсации за 16-летнего англичанина в размере 12.5 млн. фунтов, включая 2.5 млн. фунтов виде бонусов.

Также "лисы" смогут рассчитывать на долю от последующей перепродажи Монга "горожанами".

Монга вошел в историю, когда в возрасте 15 лет и 271 дня дебютировал в Премьер-Лиге. В том сезоне 2024/25 Джереми отметился еще шестью появлениями на замену.

В минувшем сезоне Монга сыграл 30 матчей за "Лестер", забив один гол и отдав две результативные передачи, однако "лисы" не смогли удержаться в Чемпионшипе.





Метки Лестер, Манчестер Сити, Монга

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2026 22:00

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