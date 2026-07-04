"Комо" готовит второе предложение по Чалобе

Итальянский "Комо" решил продолжить борьбу за Трево Чалобу и сейчас готовит новое предложение по защитнику "Челси".

Еще в июне "Челси" отклонил предложение "Комо" примерно в 23 миллиона фунтов о покупке Чалобы, а затем стало известно, что в борьбу за Трево вступил "Интер".



По слухам, на текущей неделе представители Чалобы даже прилетели в Милан на переговоры с "Интером", который теперь решает, будет ли выдвигать свое предложение, однако "Комо" отказывается признавать поражение.



По информации Sky Sports, "Комо" планирует улучшить свое предложение до 35 млн. евро (25.7 млн. фунтов), включая 5 млн. евро в виде бонусов (4.3 млн. фунтов).



"Челси" как раз оценивает 26-летнего игрока сборной Англии в 25.7 млн. фунтов, поэтому есть все шансы, что вторая попытка "Комо" окажется успешной.