"Сити" продал Аке в "Фенербахче"

"Манчестер Сити" подтвердил продажу защитника Натана Аке в турецкий "Фенербахче" за 8.5 млн. фунтов, включая бонусы.

Аке сыграл 177 матчей за "Сити" после своего перехода из "Борнмута" за 41 млн. фунтов в августе 2020, завоевав с "горожанами" 12 трофеев.



Вместе с "Сити" Аке выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкуок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



У Аке оставался еще один го по контракту, однако 31-летний голландец решил двигаться дальше и принял предложение "Фенербахче".



"Для меня было честью представлять "Манчестер Сити" на протяжении шести последних лет, и я так благодарен, что был частью особенной команды", — сообщил напоследок Аке.