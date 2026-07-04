"Сити" продал Аке в "Фенербахче"
"Манчестер Сити" подтвердил продажу защитника Натана Аке в турецкий "Фенербахче" за 8.5 млн. фунтов, включая бонусы.
Аке сыграл 177 матчей за "Сити" после своего перехода из "Борнмута" за 41 млн. фунтов в августе 2020, завоевав с "горожанами" 12 трофеев.
Вместе с "Сити" Аке выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкуок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
У Аке оставался еще один го по контракту, однако 31-летний голландец решил двигаться дальше и принял предложение "Фенербахче".
"Для меня было честью представлять "Манчестер Сити" на протяжении шести последних лет, и я так благодарен, что был частью особенной команды", — сообщил напоследок Аке.
04.07.2026 19:00
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