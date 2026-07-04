Гехи считает Мексику фаворитом матча против Англии

Защитник "Манчестер Сити" Марк Гехи считает, что сборная Мексики будет фаворитом в предстоящем матче 1/8 финала Чемпионата Мира против Англии.

В воскресенье сборные Мексики и Англии сыграют в Мехико на высокогорном стадионе "Ацтека". По мнению Гехи, фактор домашнего поля является достаточным, чтобы назвать соперника "трех львов" фаворитом.



"Мы знаем, что у них хорошая команда, и на их стороне будут фанаты, поэтому мы окажемся в котле. Но это будет веселое испытание. Я бы сказал, что они являются своего рода фаворитами. Они играют дома, и они гораздо лучше знают обстановку. Они пока что не пропускали, и у них идеальная статистика".



"Вы приезжаете на эти соревнования, чтобы играть против команд высшего уровня, при атмосфере высшего уровня. Это матч, который все мы предвкушаем", — цитирует Гехи Daily Mirror.