"Сити" выручит до 8.5 млн. фунтов за Аке

"Манчестер Сити" сможет выручить до 8.5 млн. фунтов с продажи защитника Натана Аке в турецкий "Фенербахче".

Накануне "Фенербахче" внезапно объявил о достигнутой договоренности насчет перехода Аке, но со своей стороны "Сити" этот трансфер пока не подтвердил.



По информации Sky Sports, сделка пока окончательно не оформлена, но два клуба действительно договорились на компенсацию в 7 млн. фунтов, которая за счет бонусов может вырасти до 8.5 млн. фунтов.



За шесть лет на "Этихад" Аке выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Однако в минувшем сезоне Аке был исключительно игроком ротации, а от контракта 31-летнего голландца остается всего 12 месяцев, что и убедило "Сити" пойти на сделку с "Фенербахче".