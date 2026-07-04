"Сити" продал Симпсон-Пьюзи в "Кельн"

"Манчестер Сити" объявил, что немецкий "Кельн" выкупил защитника Джахмая Симпсон-Пьюзи после аренды.

Именно в "Келье" Симпсон-Пьюзи провел вторую половину минувшего сезона на правах аренды, приняв участие в 11 матчах.



Финишировав на 14-м месте в Бундеслиге, "Кельн" остался доволен Симпсон-Пьюзи и в итоге смог договориться с "Сити" о постоянном трансфере 20-летнего англичанина за 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов).



Симпсон-Пьюзи, который провел в системе "Сити" 12 лет и сыграл за первую команду "горожан" шесть матчей, заключил с "Кельном" контракт до лета 2030.