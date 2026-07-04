Палмер: "Я бы мог предложить нечто другое сборной Англии"

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер уверен, что смог бы предложить сборной Англии "нечто другое" на Чемпионате Мира.

Определяя заявку английской сборной на ЧМ-2026, главный тренер Томас Тухель принял ряд смелых решений, одним из которых стало непопадание в список Палмера.

Палмер чувствует, что не был бы лишним на турнире в Северной Америке, однако Коул не расстраивается и хочет использовать решение Тухеля как мотивацию.

"Я знаю, что мог бы предложить. Я б мог предложить нечто другое, нежели выбрал тренер".

"Но как я уже говорил прежде, я не могу изменить решение, и я желаю каждому всего наилучшего".

"Как и во всем остальном, если тебе фактически говорят, что ты недостаточно хорош, тогда ты хочешь доказать неправоту людей", — сообщил Палмер The Times.





Метки Палмер, сборная Англии, Челси, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2026 13:00

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  1. alexsander 04.07.2026 13:38 # alexsander
    1. Очевидно он не тренер, чтобы предлагать что-то другое и нерабочие вполне вероятно.
    2. Доказывать неправоту людей МОУ только люди с комплексами. Человеку самодостаточному пофиг, он знает себе цену и делает жизнь в себе радость, а не в целях кому-то что-то доказать. Если он лучший футболист лишь потому что он лучший от природы и ему это нравится, он тренируется чтобы стать лучше. А не в целях доказать другим

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