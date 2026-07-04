Палмер: "Я бы мог предложить нечто другое сборной Англии"
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер уверен, что смог бы предложить сборной Англии "нечто другое" на Чемпионате Мира.
Определяя заявку английской сборной на ЧМ-2026, главный тренер Томас Тухель принял ряд смелых решений, одним из которых стало непопадание в список Палмера.
Палмер чувствует, что не был бы лишним на турнире в Северной Америке, однако Коул не расстраивается и хочет использовать решение Тухеля как мотивацию.
"Я знаю, что мог бы предложить. Я б мог предложить нечто другое, нежели выбрал тренер".
"Но как я уже говорил прежде, я не могу изменить решение, и я желаю каждому всего наилучшего".
"Как и во всем остальном, если тебе фактически говорят, что ты недостаточно хорош, тогда ты хочешь доказать неправоту людей", — сообщил Палмер The Times.
04.07.2026 13:00
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Последние комментарии:
1. Очевидно он не тренер, чтобы предлагать что-то другое и нерабочие вполне вероятно.
2. Доказывать неправоту людей МОУ только люди с комплексами. Человеку самодостаточному пофиг, он знает себе цену и делает жизнь в себе радость, а не в целях кому-то что-то доказать. Если он лучший футболист лишь потому что он лучший от природы и ему это нравится, он тренируется чтобы стать лучше. А не в целях доказать другим
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