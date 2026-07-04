Палмер: "Я бы мог предложить нечто другое сборной Англии"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер уверен, что смог бы предложить сборной Англии "нечто другое" на Чемпионате Мира.

Определяя заявку английской сборной на ЧМ-2026, главный тренер Томас Тухель принял ряд смелых решений, одним из которых стало непопадание в список Палмера.



Палмер чувствует, что не был бы лишним на турнире в Северной Америке, однако Коул не расстраивается и хочет использовать решение Тухеля как мотивацию.



"Я знаю, что мог бы предложить. Я б мог предложить нечто другое, нежели выбрал тренер".



"Но как я уже говорил прежде, я не могу изменить решение, и я желаю каждому всего наилучшего".



"Как и во всем остальном, если тебе фактически говорят, что ты недостаточно хорош, тогда ты хочешь доказать неправоту людей", — сообщил Палмер The Times.