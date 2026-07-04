Рэшфорд разберется со своим будущим после ЧМ-2026

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что разберется со своим будущим после Чемпионата Мира.

Проведя минувший сезон в "Барселоне" на правах аренды, вскоре Рэшфорд будет вынужден вернуться в "Юнайтед" для начала предсезонной подготовки.



По слухам, "Юнайтед" по-прежнему открыт к продаже Рэшфорда, желая убрать Маркуса из своей зарплатной ведомости, но прямо сейчас 28-летний нападающий не хочет об этом думать и сосредоточен только на сборной Англии.



"Я живу моментом. Я дал очень ясно понять всем причастным, что хочу уладить вопрос до Чемпионата Мира, а если не выйдет, я разберусь с этим после".



"Я хочу полностью сосредоточиться на этом моменте. Мы сражаемся за нечто столь особенное, и я не хочу тратить свою энергию на посторонние вещи", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.