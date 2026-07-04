"Челси" не исключает продажу Андрея Сантоса

"Челси" не исключает продажу полузащитника Андрея Сантоса этим летом.

В минувшем сезоне Сантос отметился лишь 13 выходами в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а непопадание "синих" в еврокубки может только сократить игровое время Андрея.



По информации BBC, "Челси" не подталкивает Сантоса к уходу из клуба, но в то же время открыт к продаже 22-летнего бразильца, который в 2022 году был куплен у "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов.



В данный момент неясно, сколько "Челси" может попросить за Сантоса, однако к Андрею существует интереса ряда клубов, а "синие" по-прежнему высоко оценивают своего игрока.