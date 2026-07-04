Тчуамени занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед"

Орельен Тчуамени из испанского "Реала" занимает высокое место в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции полузащитника.

Поскольку Матеуш Фернандеш и Сандро Тонали достались "Тоттенхэму", а "Борнмут" продажу Алекса Скотта исключает, "Юнайтед" был вынужден обновить список своих потенциальных целей среди игроков центра поля.



По информации Sky Sports, Тчуамени занимает высокое место в этом списке. В данный момент трансфер Орельена выглядит сложным, однако "Реал" сам ищет нового полузащитника и может быть открыт к продаже 26-летнего француза.



Также со стороны "Юнайтед" существует интерес к Сандеру Берге из "Фулхэма", Феликсу Нмече из дортмундской "Боруссии" и Аюбу Буадди из "Лилля".



При этом "Юнайтед" уже согласовал переход полузащитника "Аталанты" Эдерсона, чей трансфер будет окончательно оформлен после того, как сборная Бразилии завершит свое выступление на Чемпионате Мира.