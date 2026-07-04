Тчуамени занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед"
Орельен Тчуамени из испанского "Реала" занимает высокое место в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции полузащитника.
Поскольку Матеуш Фернандеш и Сандро Тонали достались "Тоттенхэму", а "Борнмут" продажу Алекса Скотта исключает, "Юнайтед" был вынужден обновить список своих потенциальных целей среди игроков центра поля.
По информации Sky Sports, Тчуамени занимает высокое место в этом списке. В данный момент трансфер Орельена выглядит сложным, однако "Реал" сам ищет нового полузащитника и может быть открыт к продаже 26-летнего француза.
Также со стороны "Юнайтед" существует интерес к Сандеру Берге из "Фулхэма", Феликсу Нмече из дортмундской "Боруссии" и Аюбу Буадди из "Лилля".
При этом "Юнайтед" уже согласовал переход полузащитника "Аталанты" Эдерсона, чей трансфер будет окончательно оформлен после того, как сборная Бразилии завершит свое выступление на Чемпионате Мира.
04.07.2026 08:00
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