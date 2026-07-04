Волшебник из Франции для "Кристал Пэлас"

Заменить самого успешного тренера в истории клуба, который выиграл три трофея за короткий период работы "Кристал Пэлас", — сложная задача, но Пьер Саж выглядит достойным кандидатом, способным обеспечить преемственность и успешно продолжить дело Оливера Гласнера.

"Пьер Саж — волшебник", — это слова бывшего владельца "Лиона" Джона Текстора, который уволил его после 14 месяцев работы и впоследствии пожалел. "Это было одно из самых глупых решений в моей жизни", — говорит Текстор изданию The Athletic.



Саж вывел "Лион" на шестое место в Лиге 1 и обеспечил ему путевку в Лигу Европы в своем первом сезоне, 2023/24, несмотря на то, что принял управление командой в октябре, первоначально на временной основе, когда коллектив находился на последнем месте в таблице. На момент его ухода в следующем сезоне они снова шестыми.



В общении с газетой L'Equipe вскоре после своего ухода в феврале 2025 года Саж отверг похвалу Текстора, настояв, что он "не Жерар Мажакс", французский волшебник. Скорее, его успех был обусловлен не сверхъестественными трюками, а "результатом упорного труда и самоотдачи, которые персонал, игроки и я вложили в общий проект".



Мечта Сажа, как он сказал The Athletic в прошлом году, — работать в Англии, потому что "это лучшая страна и лучшая лига". Его взвешенный подход и успех, которого он добился за свою развивающуюся тренерскую карьеру, привели 47-летнего специалиста в Премьер-Лигу, в "Кристал Пэлас", где он заключил контракт на три года, чтобы сменить Оливера Гласнера. Австриец тоже когда-то заявлял, что он не волшебник, но добился беспрецедентного успеха на "Селхерст Парк". То, что Саж последовал его примеру, сулит хорошие перспективы.



Терпение было отличительной чертой на пути Сажа. Он провел свою игровую карьеру во французском любительском клубе "Белли", прежде чем занимать различные должности в тренерских штабах различных клубов Франции. Его первый опыт в качестве тренера пришелся на 2013 год в "Шамбери".



Позже он присоединился к "Лион-Дюшер" в качестве помощника Карима Мокеддема. В 2019 году он стал тренером молодежной команды "Лиона", а после периода работы помощником Хабиба Бейе в парижском "Ред Стар" вернулся в "Лион" в статусе руководителя академии. "Самым умным парнем в этом тренерском штабе был Пьер", — говорит Текстор. "Он как университетский профессор".



Именно его работа там и переговоры с Текстором в ноябре 2023 года обеспечили ему повышение до должности главного тренера после увольнения Фабио Гроссо. Неблагополучная команда, состоящая из опытных игроков и новичков, набрала всего семь очков в 12 матчах.



"Фабио плохо начал (после увольнения Лорана Блана в начале сезона), пытался бросить вызов основным игрокам "Лиона" и не имел четкого плана игры", — говорит Текстор. Саж, однако, был другим. "Он невероятно адаптивен, и при нем лучшие из академии получат шанс. Он один из самых умных тренеров, умеет работать под давлением, не будет давить на руководство и будет оценен болельщиками".



"Он зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, какой бы план игры я ни дал, вы должны его выполнить". Они достаточно доверяли ему, потому что он был из структуры клуба. Это было идеальное попадание".



Этот временный период оказался успешным: "Лион" выбрался из зоны вылета, а в январе контракт Сажа был продлен до конца сезона. Команда квалифицировалась в Лигу Европы и дошла до финала Кубка Франции, где уступила "Пари Сен-Жермен". Набрав 46 очков в 22 матчах чемпионата, он был утвержден на постоянной основе.



Но не все было гладко. После инвестиций в состав летом 2024 года, к январю "Лион" вышел в 1/16 финала Лиги Европы и занимал шестое место в Лиге 1. Однако пять матчей без побед во всех соревнованиях, опасения не попасть в Лигу Чемпионов, заманчивая возможность заполучить Паулу Фонсеку, которым Текстор давно восхищался, привели Пьера его увольнению.



За второй год работы он одержал 13 побед при восьми ничьих — по сравнению с 20 победами и одной ничьей в сезоне 2023/24, что в среднем составляет 1.93 очка за матч.



"Он великолепен", — говорит Текстор. — "Но он был в процессе развития. У него был очень гибкий, но свободный, креативный и атакующий стиль игры. У нас была крайне неструктурированная атака, и он все еще развивал свои идеи. Защита не была структурирована, и результаты страдали".



Эти результаты в начале 2025 года, включая унизительное поражение в серии пенальти от команды пятого дивизиона "Бургуэн-Жаллие" в 1/32 финала Кубка Франции, привели к уходу Сажа.



"Вы предлагаете людям сделать выбор из двух вариантов", — объясняет Текстор, покинувший "Лион" летом 2025 года. — "Первый: сможем ли мы попасть в Лигу Чемпионов с этим тренером? Ответ был отрицательным. Во-вторых, стоит ли его увольнять? Ответ был "нет". Все так говорили".



"В-третьих, готовы ли мы отказаться от наших амбиций в Лиге Чемпионов? Нет. Потом я вернулся к вопросу: "Хорошо, а стоит ли его увольнять?" Все ответили "да". Это единственный способ уволить одного из своих лучших друзей".



"Это было худшее увольнение в моей жизни. Похоже, это одно из самых глупых решений в моей жизни. Если бы Паулу Фонсека в то время не был доступен, я бы не задавал этот вопрос".



Как правило, Саж, будучи спокойным тренером, не склонен к гневным выпадам и тирадам, предпочитая более сдержанный подход, хотя со временем он стал более напористым. Несмотря на успехи с "Лионом", он был относительно неопытен, но "Ланс" был достаточно уверен в его качествах, чтобы нанять его прошлым летом, и Саж вывел команду на второе место в Лиге 1, отстав от чемпионов ПСЖ всего на шесть очков. "Ланс" также впервые в своей истории выиграл Кубок Франции, победив "Ниццу" со счетом 3:1.



"Это первый раз с тех пор, как я здесь, когда какая-либо команда доставила нам проблемы", — сказал тренер ПСЖ Луис Энрике после победы над "Лансом" со счетом 2:0 в предпоследнем матче сезона — и это обеспечило им чемпионский титул.



"Он привносит спокойствие и в то же время очень хорошо мотивирует игроков", — сказал владелец "Ланса" Джозеф Угурлян изданию The Athletic в феврале. "Он также поддерживает молодежь".



Полузащитник Адриен Томассон рассказал изданию The Athletic, что Саж "очень спокоен, очень умен и знает, как управлять игроками и заменами".



Саж покинул "Ланс" с 28 победами, четырьмя ничьими и восемью поражениями во всех соревнованиях — его команда забила 90 голов и пропустила 46. В Лиге 1 его средний показатель составлял 2.06 очка за матч.



"Его мозг, признает он это или нет, работает так же математически, как и художественно", — говорит Текстор. "Он видит все поле как чистый холст. Вначале мне было трудно понять, что он делает, потому что он позволял всему быть слишком гибким, но потом начинаешь видеть, что в этом есть структура. Ему нравятся умные спортсмены, которые так же хорошо, как и он сам, видят игру".



Хотя Саж относительно неопытен в качестве тренера за пределами тех коротких периодов в низших лигах Франции, он впечатлил тактически и продемонстрировал адаптивность и универсальность.



Он получил степень магистра в области тактической периодизации в Португалии и черпал вдохновение у Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолы, Андони Ираолы и Марсело Бьелсы.



"Во время игры мы используем ротацию и асимметричные комбинации, иногда играя по схеме 4-3-3, а иногда 3-4-3 или 3-2-5", — сказал Саж изданию The Athletic в апреле 2025 года. "Это зависит от того, какие у меня игроки, от соперника и от того, что мы хотим сделать в игре. Мое мнение — не иметь чего-то жесткого, а иметь что-то очень гибкое, с идеей множества адаптаций между матчами и в рамках одного матча, потому что иногда, когда соперник что-то меняет, если вы не можете адаптироваться, решить проблемы, вы не будете конкурентоспособны".



Он предпочитает схему 3-4-2-1, а также высокую оборону и прессинг соперников, но при этом играет в обороне по схеме 5-4-1, с быстрыми переходами в контратаку. Если это звучит знакомо, то так и есть. Гласнер, покинувший "Пэлас" после двух с половиной лет работы, действовал аналогичным образом.



"Ланс" Сажа имел много общего с "Пэлас" при Гласнере, и назначение Пьера кажется логичным шагом. Они всегда играли по схеме 3-4-3, при этом Саж сохранил план своего предшественника Франка Хайза. Большая часть их успеха была обусловлена ​​прямым атакующим стилем, основанным на агрессивных крайних защитниках. Они были особенно эффективны при угловых, особенно при подачах с выходом за пределы поля, забив так 11 голов. Основные игроки на позиции "десятки" — это Флориан Товен и Уэсли. Саид играл рядом с Одсонном Эдуаром, которого "Пэлас" продал французскому клубу прошлым летом, обеспечивая прямые передачи, которые "Ланс" любил делать в свободные зоны.



Они занимали восьмое место в Лиге 1 по владению мячом, но сначала это были навесы, отборы и перехваты. Контратаки были сильной стороной команды, а первая половина сезона строилась на прочной оборонительной базе. Когда соперники разобрались с этим, после зимнего перерыва ситуация ухудшилась. Они пропустили по три гола от "Марселя", "Монако", "Лилля" и "Бреста".



Система позволила раскрыть потенциал нескольких игроков. Центральный полузащитник Томассон отдал девять голевых передач, что является лучшим результатом в Лиге 1 в прошлом сезоне. Как и Уортон в "Кристал Пэлас", ему была предоставлена ​​свобода опускаться в оборону, когда "Ланс" начинал атаки из глубины поля и прорывал линию защиты.



Три лучших игрока по ожидаемым голевым передачам в сезоне 2025/26 — более надежный показатель креативности, основанный на ожидаемых голевых значениях ключевых передач — были именно из "Ланса". Томассон, Товен и левый защитник Матье Удоль показали выдающиеся результаты в плане креативности.



Саж предпочитал использовать фланговых защитников глубоко без мяча (в схеме 5-4-1), но требовал от них участия в атаках, с выдвижением на последнюю линию, чтобы прижать соперников и взаимодействовать с полузащитниками. Тактически это разумный выбор для "Пэлас". "Ланс" был претендентом на титул большую часть прошлого сезона, заняв второе место по очкам, а также по забитым голам (66) и наименьшему количеству пропущенных (35).



Как и "Пэлас", "Ланс" был успешным в кубковых турнирах. Они победили "Лион" и "Тулузу" на пути к завоеванию Кубка Франции и выиграли 14 из 17 домашних матчей, а это лучший результат в высшем дивизионе Франции.



"Ему нравится то, как строил игру Гласнер", — говорит Текстор. "Если ему удается завладеть мячом, он предпочитает делать это на другой половине поля. Он очень ориентирован на атаку. Он хочет видеть много владения мячом, много движения и продвижение своих игроков вперед, если при этом у него есть надежные защитники. Никто не будет так хорошо знаком с системой Гласнера, как Пьер. Он — знаток игры, абсолютный интеллектуал, и у него нет ни эго, ни тщеславия. Он знает каждого игрока и то, как все работало в "Пэлас". Он может адаптироваться не только к игрокам, но и к системе другого тренера".



"В его стиле игры гораздо больше структуры, чем казалось на первый взгляд, потому что он оставлял много свободы действий игрокам, которые были наиболее способны принимать решения в режиме реального времени. В Премьер-Лиге у него будет эта структура, и ему не придется много учить на начальном этапе. Но он очень быстро поймет, на кого он может положиться в плане большей гибкости в интерпретации игры".



По крайней мере на бумаге, Саж выглядит подходящим кандидатом для "Пэлас". Его система обеспечивает преемственность без необходимости значительной перестройки состава или времени на формирование игроков в соответствии с новым стилем игры.



Даже в начале своей тренерской карьеры он справлялся с капризными и сильными личностями, объединяя разрозненную раздевалку в "Лионе", при этом у него есть видение и принципы игры, но он готов адаптироваться.



"Пэлас" получает в свое распоряжение замечательного человека", — добавляет Текстор. — "Человека, который является настоящим гением в тренерской работе".



Максим Загребин, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru