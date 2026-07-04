"Юнайтед" подтвердил возвращение Онана в "Трабзонспор"

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил возвращение своего голкипера Андре Онана в турецкий "Трабзонсор" на правах аренды.

Именно в аренде в "Трабзонспоре" Онана провел минувший сезон, приняв участие в 40 матчах во всех соревнованиях. Андре произвел хорошее впечатление и выиграл Кубок Турции, однако постоянный трансфер оказался не по карману клубу с черноморского побережья, особенно после автоматического увеличения зарплаты голкипера из-за возвращения "Юнайтед" в Лигу Чемпионов.



И хотя "Юнайтед" до сих пор не определился с дублером для своего первого номера Сенне Ламменса на новый сезон, "красные дьяволы" заранее дали понять Онана, что более не рассчитывают на него.



В конце концов было решено, что на сезон 2026/27 Онана вернется в "Трабзонспор", также на правах аренды. Турецкий клуб возьмет на себя большую часть зарплаты 30-летнего камерунца.



Онана сыграл 102 матча за "Юнайтед" после своего перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов летом 2023, выиграв с "дьяволами" Кубок Англии в своем первом сезоне.