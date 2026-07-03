"Фулхэм" вступил в борьбу за Саммервилла

"Фулхэм" вступил в борьбу за вингера "Вест Хэма" Крисенсио Саммервилла.

Саммервилл почти наверняка сменит клуб этим летом после вылета "Вест Хэма" из Премьер-Лиги. По информации The Guardian, за Крисенсио следят "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также 24-летнего голландца сватают в "Тоттенхэм".



Очередным претендентом на Саммервилла стал "Фулхэм", рассматривающий Крисенсио в качестве замены для Харри Уилсона, который не стал продлевать свой контракт и теперь свободным агентом направляется в "Лидс".



Саммервилл очень ярко выступил за свою сборную на Чемпионате Мира, забив два гола в четырех матчах. Также Крисенсио выдал отличный отрезок за "Вест Хэм" по ходу минувшего сезона, отличившись семь раз в 10 играх после Рождества.