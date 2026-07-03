Джака не перейдет в "Челси"
Полузащитник Гранит Джака останется в "Сандерленде", несмотря на серьезный интерес со стороны "Челси".
В прошлое воскресенье "Сандерленд" отклонил предложение "Челси" в 8 миллионов фунтов по Джаке, которого новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо прекрасно знает по совместной работе в "Байере".
Ожидалось, что "Челси" улучшит свое предложение по Джаке, однако сейчас Sky Sports в эксклюзивном материале утверждает, что 33-летний швейцарец не покинет "Сандерленд".
"Сандерленд" дал ясно понять "Челси", что Джака не продает ни за какие деньги, хотя сам Гранит и был открыт к воссоединению с Алонсо.
"Сандерленд" также переговорил с Джакой и убедился, что Гранит останется верен своему контракту и не будет устраивать забастовку.
Важными факторами для Джаки стали попадание "Сандерленда" в Лигу Европы и и связь Гранита с фанатами "черных котов".
03.07.2026 20:00
Просмотров: 337
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: