"Фенербахче" договорился с Аке

Турецкий "Фенербахче" объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

Аке выступал за "Сити" после своего перехода из "Борнмута" летом 2020. У Натана оставался еще один год по контракту с "горожанами", но теперь их пути расходятся.



В данный момент Аке отдыхает после выступления за сборную Голландии на Чемпионате Мира. По окончании своих каникул 31-летний защитник отправится с "Фенербахче" на тренировочный сбор в Австрии.



Добавим, в минувшем сезоне Аке сыграл 18 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге, но лишь на шесть из них выходил в стартовом составе. Стремительный прогресс Абдукодира Хусанова и новый контракт Йошко Гвардиола позволяют "горожанам" со спокойной душой отпустить Натана из клуба.