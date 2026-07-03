"Фенербахче" договорился с Аке

Натан Аке Турецкий "Фенербахче" объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

Аке выступал за "Сити" после своего перехода из "Борнмута" летом 2020. У Натана оставался еще один год по контракту с "горожанами", но теперь их пути расходятся.

В данный момент Аке отдыхает после выступления за сборную Голландии на Чемпионате Мира. По окончании своих каникул 31-летний защитник отправится с "Фенербахче" на тренировочный сбор в Австрии.

Добавим, в минувшем сезоне Аке сыграл 18 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге, но лишь на шесть из них выходил в стартовом составе. Стремительный прогресс Абдукодира Хусанова и новый контракт Йошко Гвардиола позволяют "горожанам" со спокойной душой отпустить Натана из клуба.





Метки Аке, Манчестер Сити, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2026 19:00

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