Палинья подтвердил, что не останется в "Тоттенхэме"

Полузащитник немецкой "Баварии" Жоау Палинья лично подтвердил, что не останется в "Тоттенхэме" после сезона аренды.

Палинья провел 45 матчей за "Тоттенхэм" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, сыграв ключевую роль в том, что "шпоры" избежали вылета из Премьер-Лиги.



Именно Палинья забил победный гол в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона", когда "Тоттенхэм" и подтвердил продление прописки в элите.



Однако после того, как "Тоттенхэм" договорился о переходах Матеуша Фернандеша и Сандро Тонали, "шпоры" окончательно решили, что не будут пытаться выкупить Палинью.



В пятницу Палинья опубликовал у себя в инстаграме прощальное письмо, поблагодарив "Тоттенхэм", игроков, персонал и фанатов за поддержку на протяжении минувшего сезона.



Sky Sports ожидает, что теперь 30-летний португалец, также поигравший в Премьер-Лиге за "Фулхэм", вернется в свой бывший клуб "Спортинг".