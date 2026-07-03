Палинья подтвердил, что не останется в "Тоттенхэме"

Жоау Палинья Полузащитник немецкой "Баварии" Жоау Палинья лично подтвердил, что не останется в "Тоттенхэме" после сезона аренды.

Палинья провел 45 матчей за "Тоттенхэм" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, сыграв ключевую роль в том, что "шпоры" избежали вылета из Премьер-Лиги.

Именно Палинья забил победный гол в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона", когда "Тоттенхэм" и подтвердил продление прописки в элите.

Однако после того, как "Тоттенхэм" договорился о переходах Матеуша Фернандеша и Сандро Тонали, "шпоры" окончательно решили, что не будут пытаться выкупить Палинью.

В пятницу Палинья опубликовал у себя в инстаграме прощальное письмо, поблагодарив "Тоттенхэм", игроков, персонал и фанатов за поддержку на протяжении минувшего сезона.

Sky Sports ожидает, что теперь 30-летний португалец, также поигравший в Премьер-Лиге за "Фулхэм", вернется в свой бывший клуб "Спортинг".





Метки Бавария, Палинья, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2026 17:00

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  1. anabanana94 03.07.2026 17:53 # anabanana94
    Спасибо Жоао, добросовестный человек и настоящий боец, удачи

    (ответить)

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