"Юнайтед" согласовал возвращение Онана в "Трабзонспор"

Андре Онана "Манчестер Юнайтед" согласовал возвращение своего голкипера Андре Онана в турецкий "Трабзонспор" на правах аренды.

Именно в "Трабзонспоре" Онана провел минувший сезон на правах аренды. Андре произвел очень хорошее впечатление и даже выиграл Кубок Турции.

"Трабзонспор" не смог позволить себе постоянный трансфер Онана, но, как сообщает Manchester Evening News, договорился об аренде Андре на сезон 2026/27.

Новый сезон аренды Онана обойдется "Трабзонспору" в 1.5 млн. евро (1.3 млн. фунтов). Также турецкий клуб возьмет на себя большую частью зарплаты 30-летнего камерунца.





Метки Манчестер Юнайтед, Онана, Трабзонспор

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2026 11:00

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