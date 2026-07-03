"Юнайтед" согласовал возвращение Онана в "Трабзонспор"

"Манчестер Юнайтед" согласовал возвращение своего голкипера Андре Онана в турецкий "Трабзонспор" на правах аренды.

Именно в "Трабзонспоре" Онана провел минувший сезон на правах аренды. Андре произвел очень хорошее впечатление и даже выиграл Кубок Турции.



"Трабзонспор" не смог позволить себе постоянный трансфер Онана, но, как сообщает Manchester Evening News, договорился об аренде Андре на сезон 2026/27.



Новый сезон аренды Онана обойдется "Трабзонспору" в 1.5 млн. евро (1.3 млн. фунтов). Также турецкий клуб возьмет на себя большую частью зарплаты 30-летнего камерунца.