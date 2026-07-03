Накамура интересен клубам Премьер-Лиги

Вингер французского "Реймса" и сборной Японии Кэйто Накамура вызывает интерес у целого ряда клубов Премьер-Лиги.

26-летний Накамура стал лучшим бомбардиром "Реймса" в минувшем сезоне с 14 голами, однако французскому клубу этого оказалось недостаточно для выхода в Лигу 1.



По информации BBC, у Накамуры есть договоренность с "Реймсом" о том, что Кэйто сможет беспрепятственно покинуть клуб этим летом за 21.5 млн. фунтов.



Накамура очень ярко проявил себя на Чемпионате Мира, забив один гол, отдав одну результативную передачу и попав в символическую сборную группового этапа по версии Opta.



Среди претендентов на Накамуру называются "Эвертон", "Борнмут" и "Фулхэм", однако первым двум сперва нужно расчистить место для новичка.