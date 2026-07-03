"Юнайтед" начал переговоры с "Вест Хэмом" по Саммервиллу

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Вест Хэмом" насчет приобретения вингера Крисенсио Саммервилла.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, пока переговоры двух клубов по Саммервиллу находятся на ранней стадии, однако "Юнайтед" не хочет упустить игрока, который также интересен "Тоттенхэму".



"Юнайтед" пока лишь интересуется условиями сделки, и дальнейшие шаги "красные дьяволы" в отношении 24-летнего голландца зависят в том числе от того, что случится с Маркусом Рэшфордом.



Ожидается, что "Вест Хэм" попросит за Саммервилла, который забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 31 матче минувшего сезона Премьер-Лиги, около 50 миллионов фунтов.