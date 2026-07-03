Полузащитник немецкой "Баварии" Жоау Палинья не вернется в "Тоттенхэм".

Минувший сезон Палинья провел в "Тоттенхэме" на правах аренды из "Баварии", забив пять голов и отдав две результативные передачи в 33 матчах Премьер-Лиги.



Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби много хвалил Палинью и прямо говорил о желании сохранить 30-летнего португальца в концовке сезона.



Однако "Тоттенхэм" так и не воспользовался своей опцией по выкупу Палиньи за 26 миллионов фунтов, а переговоры с "Баварией" о снижении цены за Жоау ни к чему не привели.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" окончательно решил не возвращать Палинью после того, как договорился о переходах полузащитников Матеуша Фернандеша и Сандро Тонали.