"Форест" подтвердил расставание с Витором Перейрой

"Ноттингем Форест" официально подтвердил расставание со своим главным тренером Витором Перейрой.

Перейра еще накануне вечером выпустил заявление, выразив свое удивление по поводу решения "Форест" прекратить их сотрудничество.



Подтверждение со стороны "Форест" поступило только сейчас. "Лесники" сообщают, что воспользовались своей опцией по досрочному прекращению контракта Перейры, однако причина этого не называется.



Вместе с Перейрой, который был назначен лишь в феврале и спас "Форест" от вылета из Премьер-Лиги в минувшем сезоне, "Сити Граунд" покидают и пятеро помощников Витора.



Ожидается, что на место Перейры будет назначен бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер, который сейчас обсуждает с "Форест" заключительные детали трехлетнего контракта.