Витор Перейра подтвердил свой уход из "Форест"

Витор Перейра подтвердил, что был изгнан с поста главного тренера "Ноттингем Форест".

Ранее днем стало известно, что 30 июня "Форест" воспользовался своей опцией по досрочному прекращению контракта Перейры и уже готовится назначить на его место Оливера Гласнера.



Первым это подтвердил сам Перейра, признавшись, что решение о расставании застало его врасплох.



"Я хочу искренне поблагодарить каждого, кто связан с этим невероятным футбольным клубом. И хотя это решение стало для меня полной неожиданностью и было принято без какого-либо предупреждения, я полностью уважаю право клуба принимать решения, которые они считают лучшими для своего будущего".



"Естественно, я разочарован и опечален. Я искренне верил, что мы развиваемся вместе, и я ухожу с чувством гордости за все то, чего мы добились за последние месяцы".



"Я покидаю "Ноттингем Форест" без горечи или обиды — лишь с уважением, благодарностью и замечательными воспоминаниями. Футбол полон неожиданных моментов, и хотя эта глава закончилась раньше, нежели я ожидал, я всегда буду вспоминать свое время здесь с гордостью и теплотой", — гласит заявление Перейры.