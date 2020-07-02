"Халл" усилился Джеком Батлендом
Новичок Премьер-Лиги "Халл" совершил свое первое приобретение этим летом, оформив переход голкипера шотландского "Рейнджерс" Джека Батленда.
Батленд заключил с "Халлом" контракт до лета 2028 и будет призван заменить Ивора Пандура, который несколькими днями ранее был продан "тиграми" как раз в "Рейнджерс".
Трансфер 33-летнего англичанина, который сыграл каждую минуту каждого матча "Рейндерс" в минувшем сезоне шотландской Премьер-Лиги, оценивается в 3 миллиона фунтов.
В течение трех своих сезонов в "Рейнджерс" Батленд провел 157 матчей во всех соревнованиях, прежде поиграв за целый ряд английских клубов, включая "Стоук" и "Кристал Пэлас".
Ранее в своей карьере Батленд даже провел полсезона в "Манчестер Юнайтед", ни ни одного официального матча за "красных дьяволов" так и не сыграл.
02.07.2026 18:00
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