"Халл" усилился Джеком Батлендом

Новичок Премьер-Лиги "Халл" совершил свое первое приобретение этим летом, оформив переход голкипера шотландского "Рейнджерс" Джека Батленда.

Батленд заключил с "Халлом" контракт до лета 2028 и будет призван заменить Ивора Пандура, который несколькими днями ранее был продан "тиграми" как раз в "Рейнджерс".



Трансфер 33-летнего англичанина, который сыграл каждую минуту каждого матча "Рейндерс" в минувшем сезоне шотландской Премьер-Лиги, оценивается в 3 миллиона фунтов.



В течение трех своих сезонов в "Рейнджерс" Батленд провел 157 матчей во всех соревнованиях, прежде поиграв за целый ряд английских клубов, включая "Стоук" и "Кристал Пэлас".



Ранее в своей карьере Батленд даже провел полсезона в "Манчестер Юнайтед", ни ни одного официального матча за "красных дьяволов" так и не сыграл.