"Ньюкасл" не делал предложение по Арчи Грею
"Ньюкасл" не выдвигал предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Арчи Грея.
Этим летом "Ньюкасл" выручил 69 миллионов фунтов с продажи Энтони Гордона в "Барселону", а сейчас отпускает Сандро Тонали в "Тоттенхэм" за 100 млн. фунтов.
Поэтому у "Ньюкасла" есть деньги на приобретения, и накануне журналист Фабрицио Романо заявил, что "сороки" направили предложение по Грею, в ответ услышал отказ.
По информации Sky Sports, Грей действительно интересен "Ньюкаслу", однако близкие к обоим клубам источники опровергают слухи о том, что "сороки" сделали свое предложение по 20-летнему англичанину.
В минувшем сезоне Грей показал себя большим универсалом, приняв участие в 24 матчах Премьер-Лиги и еще восемь раз сыграв в Лиге Чемпионов.
02.07.2026 12:00
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