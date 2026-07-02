"Ньюкасл" не делал предложение по Арчи Грею

"Ньюкасл" не выдвигал предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Арчи Грея.

Этим летом "Ньюкасл" выручил 69 миллионов фунтов с продажи Энтони Гордона в "Барселону", а сейчас отпускает Сандро Тонали в "Тоттенхэм" за 100 млн. фунтов.



Поэтому у "Ньюкасла" есть деньги на приобретения, и накануне журналист Фабрицио Романо заявил, что "сороки" направили предложение по Грею, в ответ услышал отказ.



По информации Sky Sports, Грей действительно интересен "Ньюкаслу", однако близкие к обоим клубам источники опровергают слухи о том, что "сороки" сделали свое предложение по 20-летнему англичанину.



В минувшем сезоне Грей показал себя большим универсалом, приняв участие в 24 матчах Премьер-Лиги и еще восемь раз сыграв в Лиге Чемпионов.