Тухель: "Мы не будем готовы к Мексике"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда не будет физически готова к матчу 1/8 финала Чемпионата Мира против Мексики.

Волевая победа 2:1 над ДР Конго накануне вывела англичан в следующий раунд плей-офф ЧМ-2026, где их соперником станет Мексика, одна из стран-хозяек турнира.



Матч 1/8 финала будет сыгран в Мехико на "Ацтеке", одном из самых высокогорных стадионов в мире, и Тухель заранее понимает, что против его команды будут не только болельщики, но и климатические условия.



"Мы не будем готовы, мы приедем туда за день, но мы не будем готовы, потому что вы не успеете адаптироваться".



"Организм не сможет адаптироваться за три дня, это просто невозможно. Нам потребовалось бы 12-14 дней, чего у нас нет, так что это большой недостаток, конечно".



"Давайте посмотрим, сколько времени на сон у нас будет, сколько времени займет дорога, будет ли все так же гладко, как здесь, в Соединенных Штатах, или чуть сложнее".



"Думаю, может возникнуть много обстоятельств, мы играем против домашней команды, мы играем на высоте, мы играем в жару и с такой влажностью".



"Да, они обрушат это на нас, но я думаю, сегодня мы увидели, что из себя представляет наша команда".



"Они готовы подкреплять свои слова делом, а когда становится тяжело, они проявляют себя. Мы сделаем это снова", — цитирует Тухеля talkSPORT.