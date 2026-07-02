"Халл" продал двух игроков и избежал снятия очков в Премьер-Лиге

"Халл" избежал снятия очков в новом сезоне Премьер-Лиги, перед самым окончанием финансового года продав двух игроков.

Напомним, "Халл" вернулся в элитный английский дивизион благодаря победе 1:0 над "Мидлсбро" в финале плей-офф Чемпионшипа в мае.



Повышение в классе обернулось для бюджета "Халла" выплатой бонусов на миллионы фунтов, из-за чего над "тиграми" нависла угроза нарушить правила финансового фейр-плей и подвергнуться снятию очков в сезоне 2026/27.



Однако BBC сообщает, что "Халл" избежал возможных санкций, продав основного голкипера Ивора Пандура в "Рейнджерс" за 6 миллионов фунтов и юного полузащитника Эйдона Шеху в "Панатинаикос" за 2.5 млн. фунтов.



Эти две продажи, обеспечившие чистую прибыль в 7 млн. фунтов и оформленные аккурат до 30 июня, позволили "Халлу" перекрыть превышение лимита убытков на 6 млн. фунтов, которое образовалось у "тигров" за три последних сезона.