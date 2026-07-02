Крупи стал очередной целью "Тоттенхэма"

Своей очередной трансферной целью "Тоттенхэм" сделал нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи.

Этим летом "Тоттенхэм" уже укрепил свой состав с помощью защитников Яна Пола Ван Хекке, Энди Робертсона и Маркоса Сенеси, а за последние дни согласовал дорогостоящие переходы полузащитников Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" и Сандро Тонали из "Ньюкасла".



"Тоттенхэм" не собирается останавливаться на достигнутом и теперь ищет левого флангового нападающего. И как раз Крупи значится во главе шорт-листа "шпор" по этой позиции, сообщает The Independent.



Крупи также вызывает интерес со стороны "Арсенала" и ПСЖ, и только близкая к 80 миллионам фунтов сумма заставит "Борнмут" отпустить 20-летнего француза, который забил 13 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Помимо Крупи, на радаре у "Тоттенхэма" также находятся Рафаэл Леау из "Милана" и Савиньо из "Манчестер Сити".