"Ньюкасл" согласовал покупку Базуманы Туре

"Ньюкасл" достиг договоренности с немецким "Хоффенхаймом" о приобретении вингера Базуманы Туре.

Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, Туре обойдется "Ньюкаслу" в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), включая почти гарантированные бонусы.



Также "Ньюкаслу" придется поделиться с "Хоффенхаймом" 10 процентами от последующей перепродажи 20-летнего ивуарийца.



В ближайшие 48 часов Туре должен пройти медобследование и подписать контракт с "Ньюкаслом", став рекордной продажей в истории "Хоффенхайма".



В минувшем сезоне Туре забил пять голов и отдал девять результативных передач в 30 матчах Бундеслиги за "Хоффенхайм".