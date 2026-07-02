"Ньюкасл" согласовал покупку Базуманы Туре

Базумана Туре "Ньюкасл" достиг договоренности с немецким "Хоффенхаймом" о приобретении вингера Базуманы Туре.

Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, Туре обойдется "Ньюкаслу" в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), включая почти гарантированные бонусы.

Также "Ньюкаслу" придется поделиться с "Хоффенхаймом" 10 процентами от последующей перепродажи 20-летнего ивуарийца.

В ближайшие 48 часов Туре должен пройти медобследование и подписать контракт с "Ньюкаслом", став рекордной продажей в истории "Хоффенхайма".

В минувшем сезоне Туре забил пять голов и отдал девять результативных передач в 30 матчах Бундеслиги за "Хоффенхайм".





Метки Ньюкасл, Туре, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2026 06:00

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