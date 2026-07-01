Тухель: "Нам нужен этот настрой"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил несгибаемый характер своей команды после победы над ДР Конго в 1/16 финала Чемпионата Мира.

Дубль Харри Кейна во втором тайме позволил англичанам вырвать победу 2:1 против конголезцев и выйти следующий раунд плей-офф ЧМ-2026.



В этом матче англичане пропустили быстрый гол, и долгое время игра у них не ладилась, однако Тухель остался доволен тем, что его команда не опускала руки.



"Мы продолжали верить после того, как выдали худший старт, что только был возможен. Первый удар и первый гол. Далее нам стало еще сложнее".



"После первого перерыва на водопой мы принялись диктовать игру и, думаю, должны были заработать пенальти".



"В игру вступили запасные, мы приложили усилия, и мы одержали победу. Вполне заслуженно, но нам пришлось очень потрудиться ради этого".



"Нам нужен этот настрой. Если игра становится сложной, оставайтесь терпеливы и не теряйте веру".



"Их голкипер был невероятен в плане совершенных сейвов", — цитирует Тухеля talkSPORT.