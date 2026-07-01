Тухель: "Нам нужен этот настрой"

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил несгибаемый характер своей команды после победы над ДР Конго в 1/16 финала Чемпионата Мира.

Дубль Харри Кейна во втором тайме позволил англичанам вырвать победу 2:1 против конголезцев и выйти следующий раунд плей-офф ЧМ-2026.

В этом матче англичане пропустили быстрый гол, и долгое время игра у них не ладилась, однако Тухель остался доволен тем, что его команда не опускала руки.

"Мы продолжали верить после того, как выдали худший старт, что только был возможен. Первый удар и первый гол. Далее нам стало еще сложнее".

"После первого перерыва на водопой мы принялись диктовать игру и, думаю, должны были заработать пенальти".

"В игру вступили запасные, мы приложили усилия, и мы одержали победу. Вполне заслуженно, но нам пришлось очень потрудиться ради этого".

"Нам нужен этот настрой. Если игра становится сложной, оставайтесь терпеливы и не теряйте веру".

"Их голкипер был невероятен в плане совершенных сейвов", — цитирует Тухеля talkSPORT.





Метки сборная Англии, сборная ДР Конго, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 23:00

Количество просмотров Просмотров: 196


Поиск: