Гласнер сменит Перейру у руля "Форест"

Оливер Гласнер станет новым главным тренером "Ноттингем Форест" вместо Витора Перейры.

Перейра только в феврале возглавил "Форест", став четвертым наставником "лесников" в минувшем сезоне — после Нуну Эшпириту Санту, Анге Постекоглу и Шона Дайча.



Перейра уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Лиги Европы, и лишь в июне Витор отверг заманчивое предложение "Аль-Хиляля", чтобы продолжить работу с "Форест".



Но когда дело дошло до планирования на новый сезон и трансферов, у Перейры возникли разногласия с одиозным владельцем "Форест" Евангелосом Маринакисом.



Как сообщает The Telegraph, "Форест" принадлежала опция прекращения контракта Перейры до конца июня, чем клуб с "Сити Граунд" и воспользовался в последний день.



При этом "Форест" уже практически договорился с Гласнером, который покинул "Кристал Пэлас" в конце минувшего сезона, в своем последнем матче выиграв трофей Лиги Конференций.



Гласнеру предстоит стать 11-м постоянным тренером "Форест" с момента, как Маринакис приобрел клуб в мае 2017.