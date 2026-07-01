Гласнер сменит Перейру у руля "Форест"
Оливер Гласнер станет новым главным тренером "Ноттингем Форест" вместо Витора Перейры.
Перейра только в феврале возглавил "Форест", став четвертым наставником "лесников" в минувшем сезоне — после Нуну Эшпириту Санту, Анге Постекоглу и Шона Дайча.
Перейра уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Лиги Европы, и лишь в июне Витор отверг заманчивое предложение "Аль-Хиляля", чтобы продолжить работу с "Форест".
Но когда дело дошло до планирования на новый сезон и трансферов, у Перейры возникли разногласия с одиозным владельцем "Форест" Евангелосом Маринакисом.
Как сообщает The Telegraph, "Форест" принадлежала опция прекращения контракта Перейры до конца июня, чем клуб с "Сити Граунд" и воспользовался в последний день.
При этом "Форест" уже практически договорился с Гласнером, который покинул "Кристал Пэлас" в конце минувшего сезона, в своем последнем матче выиграв трофей Лиги Конференций.
Гласнеру предстоит стать 11-м постоянным тренером "Форест" с момента, как Маринакис приобрел клуб в мае 2017.
01.07.2026 20:00
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