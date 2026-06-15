Витор Перейра отверг "Аль-Хиляль"

Витор Перейра Главный тренер "Ноттингем Форест" Витор Перейра отверг интерес саудовского "Аль-Хиляля", решив продолжить работу с клубом Премьер-Лиги.

Ранее в июне сообщалось, что "Аль-Хиляль" готовит роскошное предложение для Перейры, который прежде тренировал в Саудовской Аравии "Аль-Ахли" и "Аль-Шабаб".

По информации журналиста Бена Джейкобса, Перейра не изъявил желания вернуться в саудовскую лигу. 57-летний португалец полностью предан "Форест".

Более того, Перейра уже значительно продвинулся в переговорах с "Форест" о новом контракте, тогда как от его действующего остается только один год.

Перейра лишь в феврале возглавил "Форест", уверенно решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге и достигнув полуфинала Лиги Европы.





Метки Аль-Хиляль, Ноттингем Форест, Перейра, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2026 18:00

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