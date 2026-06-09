"Аль-Хиляль" готовит предложение для Витора Перейры

Саудовский "Аль-Хиляль" готовит роскошное предложение для главного тренера "Ноттингем Форест" Витора Перейры.

57-летний Перейра только в феврале возглавил "Форест", став четвертым наставником "лесников" в этом сезоне.



Под руководством португальского специалиста "Форест" уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, а также достиг полуфинала Лиги Европы.



"Форест" уже некоторое время обсуждает с Перейрой продление его рассчитанного до лета 2027 контракта, однако теперь над "лесниками" нависла угроза лишиться Витора.



Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, Перейра может вернуться в Саудовскую Аравию, где он прежде тренировал "Аль-Ахли" и "Аль-Шабаб".



"Аль-Хиляль", который прощается с Симоне Индзаги после второго места в этом сезоне саудовского первенства, готов платить Перейре значительно больше, нежели может позволить себе "Форест".