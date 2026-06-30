"Брайтон" приобрел Стрейка за 20 млн. фунтов

"Брайтон" объявил о приобретении защитника "Лидса" Паскаля Стрейка. Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов.

Стрейк был главным старожилом команды Даниэля Фарке, сыграв 196 матчей за "Лидс" после своего перехода из "Аякса" в 2018 году.



Стрейк пропустил лишь четыре матча "Лидс" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, однако клуб с "Элланд Роуд" был вынужден принять предложение "Брайтона", потому что от контракта Паскаля оставалось только 12 месяцев.



26-летний голландец заключил с "Брайтоном" контракт до 2031 года и поможет "чайкам" справиться с потерей своего соотечественника Ян Пола Ван Хекке, проданного в "Тоттенхэм" за 52 млн. фунтов.



"Лидс", как это следует из опубликованного заявления, также сможет рассчитывать на определенную долю с последующей перепродажи Стрейка "Брайтоном".



"Лидс" объясняет, что предлагал Стрейку новый контракт на значительно улучшенных условиях, но Паскаль выразил желание откликнуться на новый вызов в своей карьере.