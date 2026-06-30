Лэмпард заключил новый контракт с "Ковентри" до 2029 года

Новичок Премьер-Лиги "Ковентри" заключил со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом новый контракт до 2029 года.

48-летний Лэмпард тренирует "Ковентри" с ноября 2024. Фрэнк принял "небесно-голубых" на 17-м месте в Чемпионшипе и в своем первом же сезоне достиг плей-офф.



Не сумев вывести "Ковентри" в Премьер-Лигу с первой попытки, Лэмпард сделал это со второй. В минувшем сезоне подопечные Фрэнка завоевали титул Чемпионшипа.



Всего под руководством Лэмпарда "Ковентри" провел 82 матча, одержав 45 побед.



Этим летом Лэмпарда сватали в "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и назад в "Челси", однако Фрэнк, признанный Тренером Года по версии Ассоциации тренеров (LMA), сохранил верность "Ковентри".



"Я рад заключить новый контракт, представлять этот клуб — настоящая честь".



"После той невероятной работы, которую проделал каждый над повышением в классе и победой в Чемпионшипе, было важно насладиться моментом, и мы это определенно сделали".



"Наша задача как тренерского штаба и, конечно, игроков, заключается в том, чтобы прежде всего перезарядить батареи, а также сосредоточиться на том, что мы хотим и что нам нужно на следующий сезон. Нам как футбольному клубу нужно проделать большую работу на поле и за его пределами, и этот процесс не прекращается".



"Я предвкушаю возвращение игроков, мне не терпится увидеть их всех и подготовиться к новому сезону", — сообщил Лэмпард.