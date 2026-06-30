"Юнайтед" провел позитивные переговоры с лагерем Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" обсудил ситуацию Маркуса Рэшфорда с представителями нападающего.

Минувший сезон 28-летний Рэшфорд провел в аренде в "Барселоне", однако та не стала пользоваться своей опцией по выкупу Маркуса за 26 миллионов фунтов.



И хотя Рэшфорд окончательно не утратил надежду вернуться в "Барселону", на данный момент ситуация такова, что после Чемпионата Мира и коротких каникул Маркусу нужно будет прибыть в расположение "Юнайтед".



Как сообщает Manchester Evening News, по поводу этого у "Юнайтед" состоялись позитивные переговоры с лагерем Маркуса.



Нет гарантий, что Рэшфорд снова будет играть за "Юнайтед", но "красные дьяволы" готовы принять назад своего воспитанника, а Маркус открыт к идее провести предсезонную подготовку под руководством Майкла Кэррика.



Если Рэшфорд хорошо себя проявит во во время тренировок и предсезонных матчей, это может послужить началом к восстановлению отношений, которые, казалось, были навсегда разрушены.