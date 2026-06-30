"Эвертон" выкупит Тайрика Джорджа

"Эвертон" близок к выкупу вингера Тайрика Джорджа у "Челси".

Именно в "Эвертоне" на правах аренды из "Челси" Джордж и провел вторую половину минувшего сезона. Тайрик принял участие в 11 матчах, лишь однажды попав в стартовый состав.



Несмотря на ограниченное игровое время, 20-летний англичанин произвел хорошее впечатление на главного тренера "Эвертона" Дэвида Мойеса, сообщает BBC.



Арендное соглашение по Джорджу предусматривало опцию выкупа за 25 миллионов фунтов, однако "Эвертон" близок к тому, чтобы договориться на другую сумму плюс бонусы.



"Эвертон" также завершает приобретение полузащитника "Мидлсбро" Хейдена Хакни за 16 млн. фунтов и, по аналогии с Джорджем, собирается выкупить плеймейкера Мерлина Реля у "Фрайбурга" после аренды.