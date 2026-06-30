Спенс сыграет правого защитника против ДР Конго

Джед Спенс из "Тоттенхэма", вероятно, закроет проблемную для сборной Англии позицию правого защитника в матче 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конго в среду.

Напомним, в двух первых матчах англичан на ЧМ-2026 справа в обороне играл Рис Джеймс, который затем выбыл с травмой задней поверхности бедра.



На матч против Панамы место Джеймса занял Джарелл Куанса, который сам получил травму и, как и Рис, по-прежнему недоступен.



По информации talkSPORT, решать возникшую проблему главный тренер англичан Томас Тухель собирается с помощью Спенса, который сыграл во всех трех матчах англичан на турнире, но лишь однажды выходил в старте, расположившись на позиции левого защитника против Ганы.



В минувшем сезоне Спенс сыграл 44 матча за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований, но только в пяти из них Джед действовал в качестве правого защитника.