Спенс сыграет правого защитника против ДР Конго

Джед Спенс Джед Спенс из "Тоттенхэма", вероятно, закроет проблемную для сборной Англии позицию правого защитника в матче 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конго в среду.

Напомним, в двух первых матчах англичан на ЧМ-2026 справа в обороне играл Рис Джеймс, который затем выбыл с травмой задней поверхности бедра.

На матч против Панамы место Джеймса занял Джарелл Куанса, который сам получил травму и, как и Рис, по-прежнему недоступен.

По информации talkSPORT, решать возникшую проблему главный тренер англичан Томас Тухель собирается с помощью Спенса, который сыграл во всех трех матчах англичан на турнире, но лишь однажды выходил в старте, расположившись на позиции левого защитника против Ганы.

В минувшем сезоне Спенс сыграл 44 матча за "Тоттенхэм" с учетом всех соревнований, но только в пяти из них Джед действовал в качестве правого защитника.





Метки сборная Англии, сборная ДР Конго, Спенс, Тоттенхэм, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2026 16:00

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  1. ray-black 30.06.2026 16:44 # ray-black
    И что тут такого сенсационного? Спенс вообще то правый защитник и есть. Которого часто используют так же на левом фланге.

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