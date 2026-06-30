"Пэлас" договаривается с Чарли Крессуэллом

"Кристал Пэлас" начал переговоры с представителями защитника французской "Тулузы" Чарли Крессуэлла.

Крессуэлл вызывает интерес у целого ряда клубов Премьер-Лиги, как утверждает Evening Standard, заинтересован в возвращении на родину этим летом.



"Пэлас" рассматривает 23-летнего англичанина в качестве возможной замены для Максанса Лакруа, переманить которого надеется "Челси".



"Пэлас" уже договаривается с лагерем Крессуэлла, но в контакт с "Тулузой" пока не вступал.



Два года назад Крессуэлл покинул "Лидс" и отправился в "Тулузу" за регулярной игровой практикой. Чарли обрел желаемое, за два последних сезона приняв участие в 66 матчах.