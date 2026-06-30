Крайний защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто перенес операцию после травмы икроножной мышцы.

Напомним, 23-летний Ливраменто получил травму мышечного характера за считанные дни до старта сборной Англии на Чемпионате Мира.



В последний момент главный тренер англичан Томас Тухель был вынужден убрать Ливраменто из заявки, добавив вместо него Трево Чалобу из "Челси", благо правила ФИФА это позволяли.



Вернувшись в расположение своего клуба и пройдя углубленное обследование, Ливраменто был вынужден лечь под нож хирурга.



В своем заявлении "Ньюкасл" сообщает, что процедура прошла успешно, и теперь Ливраменто должен вернуться к тренировкам по ходу предсезонного периода.