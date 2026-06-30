Ливраменто перенес операцию
Крайний защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто перенес операцию после травмы икроножной мышцы.
Напомним, 23-летний Ливраменто получил травму мышечного характера за считанные дни до старта сборной Англии на Чемпионате Мира.
В последний момент главный тренер англичан Томас Тухель был вынужден убрать Ливраменто из заявки, добавив вместо него Трево Чалобу из "Челси", благо правила ФИФА это позволяли.
Вернувшись в расположение своего клуба и пройдя углубленное обследование, Ливраменто был вынужден лечь под нож хирурга.
В своем заявлении "Ньюкасл" сообщает, что процедура прошла успешно, и теперь Ливраменто должен вернуться к тренировкам по ходу предсезонного периода.
30.06.2026 14:00
Просмотров: 55
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: