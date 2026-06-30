"Челси" сделает новое предложение по Джаке

Гранит Джака "Челси" собирается сделать новое предложение о покупке полузащитника "Сандерленда" Гранита Джаки.

На прошлой неделе стало известно, что "Сандерленд" отказался отпустить Джаку в "Челси" за 8 миллионов фунтов.

"Сандерленд" сообщил "Челси", что Джака не продается, а новые предложения по 33-летнему швейцарцу не будут рассматриваться.

Однако The Athletic утверждает, что "Челси" не отказывается от дальнейшей борьбы за Джаку и собирается выдвинуть новое предложение по экс-игроку "Арсенала".

Сам Джака готов перейти в "Челси", где бы он смог воссоединиться со своим бывшим тренером по "Байеру" Хаби Алонсо, который и является инициатором приглашения Гранита на "Стэмфорд Бридж".





Метки Джака, Сандерленд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2026 13:00

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