"Челси" сделает новое предложение по Джаке

"Челси" собирается сделать новое предложение о покупке полузащитника "Сандерленда" Гранита Джаки.

На прошлой неделе стало известно, что "Сандерленд" отказался отпустить Джаку в "Челси" за 8 миллионов фунтов.



"Сандерленд" сообщил "Челси", что Джака не продается, а новые предложения по 33-летнему швейцарцу не будут рассматриваться.



Однако The Athletic утверждает, что "Челси" не отказывается от дальнейшей борьбы за Джаку и собирается выдвинуть новое предложение по экс-игроку "Арсенала".



Сам Джака готов перейти в "Челси", где бы он смог воссоединиться со своим бывшим тренером по "Байеру" Хаби Алонсо, который и является инициатором приглашения Гранита на "Стэмфорд Бридж".