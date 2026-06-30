Босс "Сити" сообщил, что Мареска был кандидатом номер один

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано подтвердил, что Энцо Мареска был кандидатом номер один его клуба на роль преемника Хосепа Гвардиолы.

Накануне "Сити" подтвердил назначение Марески на должность главного тренера. Это случилось сразу после того, как "горожане" уладили вопрос компенсации с "Челси", бывшим клубом Энцо.



С работой в "Сити" связывали и некоторых других специалистов, включая Хаби Алонсо, однако для боссов клуба с "Этихад" Мареска всегда стоял особняком.



"Энцо был выделяющимся кандидатом среди тех, кого мы рассматривали. Мы знаем его характер и его видение того, как нужно играть в футбол. Речь о человеке с порядочностью, харизмой и страстью".



"В дополнение к его успехам в "Челси" и "Лестере", его послужной список в "Сити" говорит сам за себя. Он великолепно руководил нашей резервной командой и сделал ключевой вклад в наш исторический сезон с треблом".



"Мы убедимся, что он получит все необходимое, чтобы быть успешным здесь, и всем нам не терпится увидеть его позитивное влияние на следующую фазу развития клуба", — сообщил Сориано официальному веб-сайту "Сити".