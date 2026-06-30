Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" готов перехватить Сандро Тонали. "Челси" нашел замену Марку Кукурелье. Родри предстоит операция. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" следит за вингером "Кельна" Саидом Эль-Мала. (ESPN)



Назначив нового тренера, теперь "Манчестер Сити" может попрощаться с Рико Льюисом, Натаном Аке, Рубеном Диашем, Нико Гонсалесом и Савиньо. (Daily Mail)



"Сити" готов увести полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали из под носа у "Тоттенхэма". (Marca)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Феликс Нмеча готов отказать "Ньюкаслу", потому что предпочитает "Манчестер Юнайтед". (Bild)



"Милан" готов предложить 21.5 млн. фунтов за полузащитника Мейсона Маунта, но "Юнайтед" не хочет продавать. (Daily Mail)



Защитник "Райо Вальекано" Пеп Чаваррия стал целью "Челси" на замену Марку Кукурелье. (Marca)



"Халл" подпишет 33-летнего голкипера "Рейнджерс" Джека Батленда. (The Sun)



"Халл" интересуется голкипером "Юнайтед" Радеком Витеком. (Daily Mail)



"Тулуза" отклонила предложение "Халла" в 17.3 млн. фунтов о покупке нападающего Эмерсонна. (Sky Sports)



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Полузащитнику "Сити" Родри предстоит операция после Чемпионата Мира. (Daily Mail)



Роб Эдвардс отказался от возможности стать главным тренером "Бернли". (BBC)



Глава отдела спортивной науки и производительности Том Аллен покидает "Арсенал". (Daily Mirror)



Глава ФИФА Джанни Инфантино посетил 25 матчей Чемпионата Мира в течение 18 дней, перемещаясь на частном самолете. (The Sun)



Нападающий Коди Гакпо забил за сборную Голландии на Чемпионате Мира спустя считанные дни, как у его жены случился выкидыш. (BBC)