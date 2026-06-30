Мареска: "Надеюсь, мне больше не придется уходить из "Сити"!

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска надеется, что ему больше не придется уходить из клуба.

Ранее в своей карьере Мареска провел два периода в "Сити". Поработав с молодежью "горожан", Энцо на полсезона отлучился в "Парму", чтобы затем вернуться в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы.



Накануне Мареска в третий раз прибыл в "Сити", будучи назначенным на должность главного тренера. И на сей раз итальянский специалист настроен задержаться надолго.



"Это огромное испытание, в силу многих причин. Весь этот успех, которого клуб добился за последние 10-15 лет... Но в тот же момент это приятное испытание".



"Это захватывает дух, потому что цель — продолжить или сохранить то, что было достигнуто в последнее десятилетие или последние годы, а это было очень приятно".



"Я очень взволнован, очень взволнован, в силу многих причин. Первая заключается в том, насколько большим является клуб. Конечно, это является одной из причин".



"Это будет мой третий раз (в "Сити") — надеюсь, это последний раз, когда я возвращаюсь, и мне больше не придется уходить!" — сообщил Мареска официальному веб-сайту "Сити".