"Ювентус" обращался к Мареске

Перед назначением Энцо Марески в "Манчестер Сити" перехватить своего соотечественника пытался итальянский "Ювентус".

Накануне "Сити" объявил о назначении Марески на должность главного тренера, подписав с бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы трехлетний контракт.



"Сити" пришлось выплатить за Мареску 17 миллионов фунтов в качестве компенсации "Челси", откуда Энцо ушел в январе.



Боссам "Челси" стало известно, что Мареска дважды — в конце октября и в середине декабря 2025 — вступал в переговоры с "Сити" насчет возможного назначения преемником Гвардиолы, этим нарушая свой контракт.



По информации Sky Sports, позже к Мареске также обращался "Ювентус", который он представлял в качестве игрока, но Энцо уже сделал свой выбор в пользу "Сити".