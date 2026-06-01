"Борнмут" отклонил запрос "Арсенала" насчет Алекса Скотта, сообщив чемпионам Премьер-Лиги, что английский полузащитник не продается.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета настроен обзавестись новым полузащитником текущим летом, отреагировав этим на спад Мартина Эдегора с Мартином Субименди и неубедительный дебютный сезон Кристиана Нергора.



BBC может подтвердить, что одной из своих целей "Арсенал" рассматривает Скотта, но в ответ на поступивший от "канониров" запрос "вишенки" сообщили, что намерены сохранить Алекса.



Скотт также интересен "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму" и "Челси", однако "Борнмут" уже работает над новым контрактом с 22-летним полузащитником.



Среди прочих вариантов "Арсенала" по укреплению центра поля называются Бруно Гимараэс с Сандро Тонали из "Ньюкасла", Матеуш Фернандеш из "Вест Хэма" и Аюб Буадди из "Лилля".