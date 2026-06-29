Мареска подтвердил, что "Сити" уже работает над приобретениями

Новоиспеченный наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска подтвердил, что его клуб уже работает над приобретениями.

Ранее днем "Сити" объявил о назначении Марески, однако Энцо приступил к работе еще до официального подтверждения.



Мареска уже изучил состав, доставшийся ему от предшественника Хосепа Гвардиолы, а также работает бок о бок со спортивным директором Угу Виана над приглашением новичков.



"Это молодой состав, но это очень хороший состав. Я также думаю, что у нас есть правильный баланс между молодыми игроками и более опытными игроками, что значительно помогает молодым расти и прибавлять".



"Конечно, это уже хороший состав. Нам все еще нужно сделать некоторые вещи, но мы работаем над этим с Угу, и давайте посмотрим", — сообщил Мареска официальному веб-сайту "Сити".