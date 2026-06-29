Мареска: "Решение уйти из "Челси" было только моим"

Новоиспеченный наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска поведал, что сам ушел из "Челси".

Ранее днем "Сити" подтвердил назначение Марески, который находился без работы после своего расставания с "Челси" в январе.



По словам Марески, он сам был инициатором своего ухода из "Челси" — клуб его не увольнял и лишь был вынужден принять его решение, без которого он мог бы упустить возможность стать преемником Хосепа Гвардиолы в "Сити". Энцо даже приносит свои извинения.



"В конце декабря 2025 я принял сложное решение уйти из "Челси". То решение было только моим. Моя отставка из "Челси" открыла для меня путь, чтобы присоединиться к "Манчестер Сити" — клубу, который я знаю очень хорошо. Я в восторге от того, что теперь присоединился к "Манчестер Сити".



"Я осознаю, что мой уход из "Челси" посреди сезона создал проблемы для клуба, и я извиняюсь за это. У меня не было такого намерения или желания".



"Все в "Челси" хорошо ко мне относились. и вместе мы добились огромного успеха и сохранили воспоминания, которыми я всегда буду дорожить".



"Я благодарен клубу, владельцам и фанатам за то, что они дали мне возможность", — гласит заявление Марески.