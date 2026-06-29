Росеньор договаривается с "Парижем"
Бывший главный тренер "Челси" Лиам Росеньор договаривается с французскиим "Парижем".
Придя на место Энцо Марески в "Челси" в январе, уже в апреле Росеньор был уволен. Лиам продержался в лондонском клубе лишь 106 дней, выиграв 11 из своих 23 матчей.
Репутация Росеньора не сильно пострадала из-за конфуза в "Челси", потому что на протяжении последних недель и месяцев Лиама сватали в различные клубы Премьер-Лиги.
Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что 41-летний англичанин собирается возобновить тренерскую карьеру во Франции и сейчас обсуждает с "Парижем" контракт до 2028 года.
Росеньор тренировал "Страсбур" на протяжении полутора сезонов, поэтому Лиам хорошо знает Лигу 1.
29.06.2026 18:00
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В АПЛ думается, что угробил свою карьеру. Потому что в АПЛ клуб, который выигрывает лигу конференций Европы вылетает как самая слабая, а вторая команда, которая также выигрывает это соревнование, ели ноги унесла от вылета. Или уровень Кристал пелэс, которые также кубок выигрывает, занимает лишь середину таблицы.
Уровень Страсбурга по сути - это уровень топ4 или топ 6 команд из чемпионшипа
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