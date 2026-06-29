Росеньор договаривается с "Парижем"

Бывший главный тренер "Челси" Лиам Росеньор договаривается с французскиим "Парижем".

Придя на место Энцо Марески в "Челси" в январе, уже в апреле Росеньор был уволен. Лиам продержался в лондонском клубе лишь 106 дней, выиграв 11 из своих 23 матчей.



Репутация Росеньора не сильно пострадала из-за конфуза в "Челси", потому что на протяжении последних недель и месяцев Лиама сватали в различные клубы Премьер-Лиги.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что 41-летний англичанин собирается возобновить тренерскую карьеру во Франции и сейчас обсуждает с "Парижем" контракт до 2028 года.



Росеньор тренировал "Страсбур" на протяжении полутора сезонов, поэтому Лиам хорошо знает Лигу 1.