Росеньор договаривается с "Парижем"

Лиам Росеньор Бывший главный тренер "Челси" Лиам Росеньор договаривается с французскиим "Парижем".

Придя на место Энцо Марески в "Челси" в январе, уже в апреле Росеньор был уволен. Лиам продержался в лондонском клубе лишь 106 дней, выиграв 11 из своих 23 матчей.

Репутация Росеньора не сильно пострадала из-за конфуза в "Челси", потому что на протяжении последних недель и месяцев Лиама сватали в различные клубы Премьер-Лиги.

Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что 41-летний англичанин собирается возобновить тренерскую карьеру во Франции и сейчас обсуждает с "Парижем" контракт до 2028 года.

Росеньор тренировал "Страсбур" на протяжении полутора сезонов, поэтому Лиам хорошо знает Лигу 1.





Метки Париж, Росеньор, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2026 18:00

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  1. alexsander 29.06.2026 19:01 # alexsander
    В АПЛ думается, что угробил свою карьеру. Потому что в АПЛ клуб, который выигрывает лигу конференций Европы вылетает как самая слабая, а вторая команда, которая также выигрывает это соревнование, ели ноги унесла от вылета. Или уровень Кристал пелэс, которые также кубок выигрывает, занимает лишь середину таблицы.

    Уровень Страсбурга по сути - это уровень топ4 или топ 6 команд из чемпионшипа

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